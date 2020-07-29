百度網盤傳分拆上市 百度回應：不予置評 11:242020/07/29 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 百度傳出可能會分拆多個業務獨立上市，在大陸個人雲端儲存領域占據一哥位置的百度網盤被視為最可能分拆上市的業務。對百度網盤分拆上市消息，第一財經19日引述百度回應稱，不予置評。 此前陸媒引述知情人士說法稱，百度最近在籌劃內部多個業務拆分，並可能獨立上市。 值得注意的是，在疫情之下，個人雲端儲存行業轉好，不少企業開始盈利，而百度網盤在該市場市占超過85％，一家獨大，加上如360雲盤、金山網盤、迅雷快盤、網易雲盤等多個對手已停止服務，讓百度網盤優勢能難被超越。 (工商 ) #百度 #網盤 #分拆上市 #多個 #予置評 也許您會感興趣 財經熱門新聞 撐不住！吉野家1年暴虧25億 全球將關150家店 - 財經 憂華為訂單被砍？聯發科找一位狠角色當說客 - 財經 美大廠7奈米斷頭！3大關鍵爆台積電出手機率 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。