百度傳出可能會分拆多個業務獨立上市，在大陸個人雲端儲存領域占據一哥位置的百度網盤被視為最可能分拆上市的業務。對百度網盤分拆上市消息，第一財經19日引述百度回應稱，不予置評。

此前陸媒引述知情人士說法稱，百度最近在籌劃內部多個業務拆分，並可能獨立上市。

值得注意的是，在疫情之下，個人雲端儲存行業轉好，不少企業開始盈利，而百度網盤在該市場市占超過85％，一家獨大，加上如360雲盤、金山網盤、迅雷快盤、網易雲盤等多個對手已停止服務，讓百度網盤優勢能難被超越。

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