國民黨上午舉行「蔡政府大內宣，花錢不手軟」記者會。（國民黨提供）

對於蔡政府上任四年來，提供媒體破百億標案，其中民進黨執政的中央與地方政府提供的標案就佔了整體的77％，且公視、三立、民視等三家媒體標到的金額就佔總金額的一半，國民黨批評「蔡政府成為怪獸媒體購買公司」，明顯違背過去民進黨所強調的黨政軍退出媒體，讓親綠媒體不敢監督政府，痛批蔡政府為了美化政府，花錢不手軟，要求立院嚴格把關預算審查。

國民黨上午舉行「蔡政府大內宣，花錢不手軟」記者會。（國民黨提供）

國民黨上午舉行「蔡政府大內宣，花錢不手軟」記者會，文傳會主委王育敏表示，據媒體統計，蔡政府執政近四年來，提供媒體113億元的標案，且民進黨執政的中央與地方政府給予的標案就佔了整體的77％，超過4分之3。

進一步分析，總體得標金額最多的前三名，分別為公視22億9259萬元、三立17億6347萬元、民視16億5368萬元，總計約57億973萬元，在統計的45家媒體中，前3名媒體得標金額的總和就佔了總金額的50％，與第四名華視的不到10億元，也差距甚大。

文傳會副主委黃子哲抨擊，偏綠媒體比較容易得到政府青睞，難道蔡政府是看顏色給標案？顯然違背過去民進黨強調的黨政軍退出媒體，如今政府透過標案控制媒體，讓親綠媒體不敢監督、批判政府。文傳會副主委王鴻薇也說，民進黨透過人事安差、大撒幣操控媒體，呼籲勿拿納稅公帑作為大外宣或大內宣工具。

「蔡政府成為怪獸媒體購買公司」，王鴻薇直呼，當政府成為媒體最大的衣食父母，身為第四權的媒體還能扮演監督政府的功能嗎？細看近四年來每年的數位廣告投放預算，發現2018年及2019年預算大幅攀升，她質問，為何蔡政府可能納稅公帑成為民進黨的大選行銷費用？

此外，黃子哲指出，細看媒體標案的評選委員，其中三立得標的「行政院109年政策溝通行銷案」，評委除了3名行政院聘用專委外，還有曾擔任民進黨婦女部專員、行政院長辦公室專門委員、高雄市長辦公室專員的許嘉恬；曾任總統府秘書長室參事、央廣總台長的邵立中；長期出現在三立政論節目的名嘴、綠色和平電台主持人林育卉，以及曾任民進黨前網路部主任的林閣雍。

黃子哲質疑，這些人都是參與民進黨很深的親綠人士，政治色彩強烈，竟然擔任政府標案評委，難道不會瓜田李下，「自己人」來參與評選審查，評出來的案子公平嗎？他痛批此舉完全未依照「利益迴避」原則，令人懷疑內舉不避親，獨厚特定的媒體。

王育敏總結，政府提供媒體的標案有集中特定媒體的情況，資源傾斜的結果，恐造成偏頗的宣傳效果，行政院與應出面說明，呼籲立院下會期嚴格把關預算審查，並要求各部門提供過去媒體預算執行狀況資料，也希望政府自制。

(中時 )