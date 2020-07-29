富邦悍將、統一獅今（29）日晚間在台球場交手，雙方都推出土投擔任先發，陳仕朋對上施子謙。

陳仕朋本季曾對戰獅隊4場，3連勝後吞下1敗，總計24.2局投球，被擊出26安，送出22次三振、12個保送，失14分其中12分為自責分，對戰自責分率4.38、被打擊率2成65。

上次交手陳仕朋吞敗，5局失8分，挨了11支安打，包含林安可的兩發紅不讓。而在獅子軍打線中，也需特別留意上周日擊出再見安打的陳重廷，他對戰陳仕朋5打數4安打，對戰打擊率高達8成。

施子謙今年對戰富邦3場拿下1勝2敗，對戰自責分率4.58、被打擊率3成11，上一場交手在6月4日，主投7局被擊出10支安打失5分，吞下敗仗。施子謙7月僅有一場先發紀錄，對中信兄弟僅投3.1局狂失7分吞敗，今天是他下半季首度先發。富邦打者以王正棠、高國麟對戰施子謙的打擊表現最為出色，均有5成以上的對戰打擊率。

(中時 )