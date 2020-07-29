經營之神王永慶過世10多年，長子王文洋追討海外6000億元遺產，狀告手足、台塑老臣，日前台北地檢署予以不起訴。據悉，王文淵提出王永慶生前簽署的委託書等4項鐵證，是護產成功關鍵；但王文洋已提再議，並拿出未曝光的家族繼承人會議等2份神秘錄音檔，試圖翻案。

王文洋去年提告指控，王永慶過世5年後，台塑總裁王文淵、集團管理中心常委王文潮、王瑞華、王瑞瑜等7人，將王生前持有的台塑三寶股票逾台幣60億資產移轉海外信託，涉逃漏遺產稅、業務侵占等罪。台北地檢署6日依罪嫌不足，將7人不起訴。

據悉，王家成員向檢調表示，王永慶兄弟一直有「富不過三代」觀念，兩人生前一直把資產信託到海外公司，確保台塑集團能永續經營，王永慶過世後，剩下誠威、穩昇資產未完成信託，信託海景公司只是比照辦理，家族成員沒有人認為這些屬於王永慶的遺產。

王文淵等人更提出物證、人證、事實及官方認證文書等4大鐵證，檢方認為，王永慶、王永在曾在信託文件簽名，甚至股票信託後，迄今沒有出售過，王家沒有人分配到任何股票利益，難以認定王文淵等人有侵占、逃漏稅、隱匿犯罪所得等情事，予以不起訴處分。

不過據鏡週刊報導，王文洋已提出再議，並提出2份從未曝光的神秘錄音檔做為證據，這2份錄音檔內容是2009年初，王文洋與老臣及遺產繼承人討論王永慶遺產的會議錄音。

(中時新聞網)