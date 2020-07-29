三星電子今（29）日宣布在台推出翻蓋式摺疊5G手機Galaxy Z Flip 5G，時尚美形外觀內，效能全面提升，帶給消費者嶄新的5G體驗。Galaxy Z Flip 5G搭配全新中性色調「頑美金」與「頑美灰」，單機建議售價NT$49,888，比4G版NT$48880微幅漲價，8月7日起於全台限定通路正式上市。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「三星首款翻蓋式摺疊智慧手機 Galaxy Z Flip自問世後，即獲得台灣市場熱烈好評，第一波更創下十天內售罄的佳績。 Galaxy Z Flip 5G的推出，進一步擴大三星的5G裝置陣容，讓台灣消費者能透過令人驚豔的5G超高速連網效能，更有效率地完成日常任務、更靈活地紀錄分享生活點滴，並隨時享受沉浸式的影音快感。」

Galaxy Z Flip 5G摺疊時能展現如粉餅盒般精巧的設計，可放入口袋或包包中。展開後，搭載6.7吋O極限摺疊螢幕（Infinity Flex Display），以及三星首創的超薄可摺式玻璃（Ultra-Thin Glass, UTG）。經測試，Galaxy Z Flip 5G開闔次數可達20萬次，如以每天翻蓋100次計算可使用5年之久。隱藏無段式轉軸以雙凸輪結構設計，整合三星最新的抗塵技術，除了可阻擋灰塵與污垢外，手機還能在特定角度範圍內，猶如筆電螢幕般維持多角度展開狀態。而Galaxy Z Flip 5G全新「頑美金」和「頑美灰」，機身採用玻璃材質搭配霧面磨砂處理，沉穩優雅。

在5G技術支援下，Galaxy Z Flip 5G提供使用者超高速連網快感，彈指之間即可下載精采影音，以21.9：9的大螢幕帶來沉浸式觀賞體驗。此外，Galaxy Z Flip 5G 擁有比前一代更強大的處理器，不論使用手機執行多工任務、或觀看串流影音或遊戲娛樂，皆能透過全新升級的處理平台，獲得卓越的性能表現。

根據內部統計，超過5成的Galaxy Z Flip使用者偏好使用分割畫面模式（Flex mode）自拍。全新Galaxy Z Flip 5G優化了使用模式，讓使用者能透過不同的角度進行拍攝：在分割畫面模式下輕觸兩下螢幕，即可將預覽視窗任意切換至上或下方螢幕，輕鬆使用高角度俯拍攝美食照；無需手持與三腳架，只需打開裝置，並置於平面，即可拍攝動人的夜間縮時錄影。未來也將有更多的應用程式加入支援分割畫面模式。

Galaxy Z Flip 5G內建3組鏡頭，雙主鏡頭為超廣角支援123度以及廣角支援1,200萬畫素，前自拍鏡頭則支援1,000萬畫素。另有多重視窗功能，透過側螢幕面板可拖放欲使用的應用程式，在觀賞影片時，可同步瀏覽社群軟體，亦可將常用的兩個應用程式儲存成應用程式組，方便日後於多重視窗工具列輕觸使用。在手機摺疊時，可透過1.1吋前置快捷視窗查看日期、時間和電池狀態；來電時也不需打開手機可接聽或者拒聽來電，帶給消費者更便利且時尚的智慧生活。

Galaxy Z Flip 5G將於8月7日起於全台限定通路正式上市，推出「頑美金」和「頑美灰」雙色，單機建議售價NT$49,888，凡購機可享以下各式優惠：Galaxy Z星鑽尊榮服務、Galaxy Workshop一對一專屬課程報名資格與登錄送獨家兩年期行動裝置綜合保險；即享「4個月YouTube Premium免費試用」；此外，凡購買Galaxy Z Flip 5G，可參加「點數雙重尊榮回饋」活動，使用Samsung Pay搭配信用卡消費，自參加日起至2021年12月31日之消費，即享有點數雙重送並可兌換多項好禮。

(科技)