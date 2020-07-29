球星包比利(Barry Beck)是加拿大籍，效忠於美國國家冰球聯盟(NFL)的紐約遊騎兵隊」，在隊上擔任隊長長達5年時間，在美國名聲響亮， 而63歲的他已退休，正是該舒心生活的時候，竟棒出噩耗，他的兒子在加拿大遭街頭遭砍殺，送醫仍不治，年僅20歲的花樣青春就此終結，讓做爸爸的他傷心不已。

包比利27日在臉書公布這件不幸的噩耗，表示20歲的兒子Brock Cameron Beck前一天(7/26)於安大略省Binbrook街頭，遭人亂刀砍殺，不幸身亡，家人得知此消息深受打擊，而他身為父親，自責無法及時救援，痛呼：「我愛他，非常想他」。

包比利說，兒子身中數刀，且對方下手狠毒，幾乎刀刀致命，雖被砍後馬上送醫，但仍回天乏術，而在場的另一名16歲少年，則是輕微受傷，包紮後已復原，兇手則是至今還逃逸中，然當地警方初步調查，卻說沒發現任何謀殺動機，讓包比利一家人聽了崩潰難以接受，「若不是存心要他死，怎會這樣砍？」，他也在文末提供警方的聯絡方式，希望外界幫忙，將兇嫌緝捕歸案。

(中時新聞網)