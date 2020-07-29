「國際巨星」小S今年波折不斷，先是因口罩外銷事件被網友罵爆，又因疫情關係工作停擺，不過，她也多出時間運動，近日PO出一組素顏打羽毛球的照片，42歲的膚質和身材都令網友稱羨。

照片中，小S綁著低馬尾，沒化妝的臉龐戴上一副眼鏡，身穿橘色上衣和黑色短褲，手握球拍盡情揮舞，時不時來個伸腿、折腰等動作，她表示：「最近看了好多熱血動畫，完全被感染！每一球都不能掉！！！不知何時會再想看人類演的戲～」由於小S打球的模樣實在太熱血，讓網友想像力爆發，紛紛歪樓留言：「是魔鬼的步伐！恰 恰 恰」、「感覺下一秒就會跳起國標舞」、「打羽球加上ZUMBA的腳步會不會更厲害」。

除了分享運動生活，小S也分享二女兒Lily文情並茂的新詩創作，內容出現「不再愛你了」、「我只是位天使…跟你沒有緣」等字句，讓小S非常緊張，趕緊下達禁愛令：「18歲以前禁止談戀愛，但可以有喜歡的人，來陰的也會被我發現，因為你媽是箇中好手！」讓網友笑說：「小S媽管真嚴，哈！我還以為您很開明呢。」小S神回：「我過來人啦！而且想到女兒現正跟男生怎麼樣，還蠻想吐的」。

18歲以前禁止談戀愛，但可以有喜歡的人.來陰的也會被我發現，因為你媽是箇中好手！ Lily IG：hsu1124 https://www.instagram.com/p/CDBd-DhHIr9/?igshid=ishg51uefpl6 由小S 徐熙娣發佈於 2020年7月24日 星期五

(中時新聞網)