在2020年上半年，保時捷於全球共交車116,964輛。受到COVID-19新冠肺炎疫情影響，保時捷全球眾多展間關閉了數週，導致交車數較去年同期下降12%；台灣市場逆勢成長15%，締造亮眼銷售成績。

台灣市場於2020年度上半年銷售獲佳績，銷售量達1,831輛，較去年成長15%。其中Cayenne全車系銷售表現出色，較去年成長41%，Cayenne Coupe則登上半年最熱門車款。此外，品牌旗下經典跑車911表現亮眼，成長幅度為全車系最高，達54%，傳承賽車的718車系也成長35%。

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示，COVID-19新冠肺炎疫情對全球車市造成不小影響，但歸因於台灣消費者的持續支持，台灣保時捷逆勢成長，再創銷售佳績。為迎接品牌首部純電跑車的到來，台灣保時捷積極佈局全台充電網絡。2020下半年，台灣保時捷除了帶來全新世代產品，將持續拓展保時捷在台經銷網絡體系。台灣保時捷已於去年推出新型態的經銷通路據點，如Porshce Studio都會概念店及Porsche NOW全新型態概念店。

上半年保時捷全球總銷量下滑逾一成，其中，最受歡迎的車型Cayenne交車數總計為39,245部，Macan則為34,430部。保時捷的經典跑車911交車16,919輛，較去年成長2%。品牌首款純電跑車Taycan，在上半年交車共4,480部。

在亞太、非洲與中東市場，保時捷的銷售量表現出色，2020上半年共交車達55,550輛。韓國與日本表現強勁，分別交車達4,242部與3,675部，皆較去年同期增長兩位數。在歐洲共計32,312輛保時捷被交予客戶；美國總交車數則為24,186輛。

第二季受到COVID-19新冠肺炎疫情所造成的影響，美國與歐洲市場受到的衝擊最大，許多位於歐美的保時捷展間整個4月基本上是關閉狀態；歐洲市場情勢自5月以來已經逐漸趨緩，但仍尚未完全恢復。

(時報資訊)