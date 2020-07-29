國泰金(2882)旗下國泰證券持續提供投資人更普惠的數位金融服務，在今年上半年多項業務寫下不錯成績，其中，為鼓勵小額投資人參與國內資本市場長期投資，推出台股定期定額服務，6月市占率逼近3成；同時，數位投資平台讓客戶基礎持續擴大，上半年新客戶數較去年同期翻倍成長，而來自數位通路客戶超過4萬人。此外，以全數位平台進行營運的敦南分公司6月業績大放異彩，在本土券商分公司市占率挺進前10名成績。

國泰證券總經理周冠成表示，國泰證券觀察到市場對於普惠金融需求與日俱增，因此，專注於提供投資大眾簡便友善的數位金融服務體驗，讓國泰證券6月定期定額扣款金額達13.3億元再創新高，市占率近3成，也顯見小額投資人需求。因此，目前正值台股歷史高點，國泰證券選出78檔個股及65檔ETF投資標的，具備大型企業穩健獲利結構、一籃子標的分散風險等特質，協助小額投資人有效率建置投資部位。

國泰證券也提供客戶全通路零售服務(Omni-channel Retailing) 證券平台服務，數位經營展現成效，累計上半年的新客戶數較去年同期大幅成長超過1.5倍，其中，新建立的數位通路的新客戶即超過4萬名。而成立不到3年時間、全數位營運模式的敦南分公司，今年6月台股經紀市占表現告捷，創下單月成交金額突破300億元大關及本土券商分公司據點排名挺進前十名兩項成績。周冠成指出，顯示建置的專業數位數據團隊切中市場需求，成功擄獲客戶「心占率」。

(時報資訊)