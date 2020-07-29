裕國(8905)營運業務包括肉品買賣、冷凍倉儲業務及營建主要三大區塊，8年級新任董座楊育偉上任不到3個多月對未來營運已擬定計劃，他說「牛肉就像股票一樣」要賺錢真的很不容易，未來將調降肉品買賣所占比例，提升毛利較高的加工製造及增加冷凍倉儲，希望帶動業績攀升，至於營建布局，仍將採取完銷後再會推出另一筆。至於9月23日將重開股東會，他則信心滿滿的表示，已獲半數股東支持，沒有問題。

Q：未來營運有何新想法?

A：肉品(牛肉為主)買賣目前占公司營收比重約8成，但這和股票一樣想要賺錢真的不容易，必需考量全球飼料價、飼育量、屠宰量等綜合因素，此外還要面對國內行情及是否有低價的庫存，未來將降低這部分的營收占比，提升毛利較高的加工製品營收占比，希望帶動業績成長。目前南投加工廠已經滿單，想在當地興建找二廠，這項計劃將待今年9月的股東會後，年底前將會有決策出來。

Q：疫情後，冷凍食品市場熱絡如何因應?

A：疫情影響，冷藏食物市場需求熱絡，正在思考在北部及南部購入倉儲土地，北部希望能找到桃園和新竹間萬坪以內的土地，用來做冷凍的倉儲用地。冷凍倉儲除了各類肉品有需求之外，其實牛奶、水果、飲料等業者都有需求，公司除了可以收取倉儲租金外，業者每取一次貨，還可以收服務費，這對營運來講有正面的幫助。

Q：建案入帳與否會使得年度營收波動大，是否增加營建收入占比?

A：基本上公司都採個案完銷交屋後，才會再推另一筆，目前暫時沒有變動的想法，公司庫存還有5筆土地皆位於沙鹿，可推案總銷約20億元附近，還是持續留意有沒有好的建地。至於今年在沙鹿推出總銷約9億元的「裕國豐盛」，已售62戶，每坪開價約21萬，預期將會在2022年入帳。

Q：9月下旬將重開股東會對未來經營權是否有信心?

A：現在已經獲得過半數股東支持，絕對是有信心。由於前任董座楊連發入主裕國董事長的二年期間，又同時兼任楊名國際公司(1989年11月設立，由德園公司改名)負責人，業務同為食品買賣，違反競業禁止。將依《公司法》第209條第5項，向楊連發行使「歸入權」，要求楊名國際這二年獲利歸入裕國營收。

(時報資訊)