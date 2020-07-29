行政院日前宣布，2年內推動全國中小學班班有冷氣，但部分偏鄉縣市擔憂裝得起冷氣，但龐大的冷氣費恐吹不起。民進黨立委鍾佳濱統計，屏東地區超過4分之3學校有裝設太陽能光電板，但超過65％的學校，發電收入未滿5萬元，主要是學校僅租借場地給廠商，收取微薄的租金，鍾佳濱呼籲中央，除協助裝設冷氣，也應該補助學校自行建置太陽能光電板，足以靠著太陽能光電支應學校常態性冷氣支出。

因應行政院公布2年內國中小以下學校教室全面裝設冷氣，鍾佳濱國會辦公室對屏東縣232所高中以下學校展開全面性調查，今公布調查結果，屏東縣僅54所學校普通教室有裝設冷氣，仍有高達四分之三的學校教室未裝設冷氣，主要原因為預算短缺，其次是面臨電力系統老舊、學生無法負擔電費與養護費用。

外界擔憂，即便未來全面裝設冷氣，恐會因無法負擔冷氣費及維護費用無法使用，鍾佳濱說，這樣現象已經存在，例如內埔鄉某國小，安裝冷氣後，學校沒預算支付電費，只好午休時間集合全校學生到圖書館午休。

此外，屏東地區天氣炎熱，超過4分之3高中以下學校裝設太陽能板，販售光電收入每年卻未滿5萬元的學校占多數，僅少數可以拿到25萬元以上，主要原因是學校僅提供場地讓廠商自行設置太陽能板，僅有微薄的場地租金；反觀有學校是獲得教育部補助設置電陽能板，每年發電10萬度電，賺回45萬元，第8年經費就可以完全回收。

鍾佳濱呼籲中央除協助學校裝設冷氣外，應同時編列後續電費與維護費，推廣太陽能光電板，以光電板發電支應冷氣或學校其他用電，兼顧學生舒適學習環境與地球永續發展，不要讓冷氣機淪為擺設。

(中時 )