本報獨家揭露北市府高層互評表互轟情形，台北市長柯文哲更被批「恨鐵不成鋼」，柯29日表示，把對所有局處長的評論全部送去給各局處長，是市長室祕書的行政疏失，但互評本不是壞事，也不要有什麼政治陰謀，大家對他期望很高，他會努力。

互評表露出，遭疑是柯故意操作拔官，要局處長繃緊，柯說，首長互評制度行之多年，理論上分數及評語應只需給局處長個人，而不是對全部局處長的評論全都送去給所有局處長，這是市長室祕書的行政疏失與錯誤，他已經有跟祕書講，不要連公文處理、個資的精神都不懂，公務員的瑕疵不應該全部寄送出去，他承認是個人疏失。

柯說，至於「恨鐵不成鋼」代表大家對他期望很高，他會努力。

文化大學大典館去年2月因發生火災爆出是違建，原定今年6月30日要改善，校方卻遲遲擺爛不處理，市府建管處舉行的違建爭議處理委員會竟決議可將建照補照程序展延至12月31日止。柯說，遇到違建，原則上就拆，但還有「情、理、法」層面，應送委員會處理。

柯說，文大當初先蓋好時，北市才通過建蔽率，但結果變成不合法，文大對此提申訴，但他不可能讓文大把時間拖太久，所以在委員會中，將怎麼申請合法、時間要多久都講好，沒做好就拆，透過委員會處理，還可減少送紅包、關說等問題。

(中時 )