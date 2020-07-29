桃園區長安里6名本土登革熱確診個案分布。(翻攝照片)

桃園市近日遭本土登革熱群聚、泰籍移工確診新冠肺炎等疫情雙重夾擊，桃園市暌違2個月再度於8點召開防疫會議，市長鄭文燦表示，桃園登革熱已有3人確診、另有6人無症狀但呈陽性反應，將再送檢二度確認，目前已擴大消毒方圓100公尺，呼籲市民大雨後一定要清潔消毒。

衛生局長王文彥指出，桃園區玉山里在7月20日出現本土登革熱個案，其中7月15日發病日前1、後5天會傳染，市府再回溯最長潛伏（暴露）期到7月1日，發現原本是第二例的桃園區長安里民，其實發病的時間更早，2人是母子關係，而第3例也是位在長安里，是第二例的鄰居。

鄭文燦說，除了原本3人確診，衛生局透過社區快篩站一共篩檢293人，另篩檢出6人呈陽性反應，但是沒有症狀，將送給醫院二度確認，總計桃園共有9人患登革熱，市府展開全市大消毒以外，疫情熱區100公尺內的家戶也消毒、400公尺內公共區域強化消毒。

衛生局指出，疫情熱區100公尺內的家戶，另有30戶無人住戶，會持續聯絡，若仍無人回應，下午衛生局將會同環保局、鄰里長和警察開鎖清潔消毒，並全程錄影。

鄭文燦說，市府會緊盯篩檢結果，如果疫情有擴大，會再擴大家戶消毒跟採檢範圍，目前包括地方的環保志工跟清潔中隊都已經全部動員，也呼籲所有的市民積水容器一定要清除，特別是下過雨之後一定要進行環境的清消整理。

王文彥提醒，防治登革熱的防疫策略是以成蚊、幼蟲為兩大目標，成蚊要加強化學噴藥、防叮咬，幼蟲則要注意清除孳生源等，強調除了衛生局、環保局等單位，也呼籲全市各局處都要「動起來」，分頭處理所轄孳清場所，「光靠清潔隊不夠，全市一起來！」

(中時 )