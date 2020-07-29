國民黨立委葉毓蘭、陳玉珍今(29)日召開「交通法規POD 人民荷包在滴血」記者會，認為現行的交通法規是以處罰為目的(Punishment on Demand)，法規不符合比例原則，呼籲政府在提醒人民當聰明用路人的同時，要把伸進人民口袋的手抽離。

葉毓蘭認為，現行的交通法規是在跟人民搶錢，人民違規有錯在先，但政府違反比例原則更是違憲的行為，近期接受到許多陳情，有人10秒內收到2張罰單、11分鐘收到19張，顯然違反交通管理條例當中6公里、6分鐘內不重複開罰的規定。

對於重複開罰的疑慮，交通部路政司委員李昭賢表示，6公里、6分鐘的原則是針對警察取締，重複開罰可能是因為民眾檢舉導致，對於是否要將不重複開罰的原則列入民眾檢舉的狀況，李表示會納入討論，對有助於交通安全的原則交通部都會樂觀其成。

陳玉珍認為，現行的制度是「罰單萬萬張 刑案零零件」，做為立委雖然不鼓勵交通違規，但政府執法應符合比例原則，若是法律方面有疑義會善盡立委職責來修法，但仍提醒交通部及相關行政單位不應擴權、濫開罰單。

除了罰單重複開罰，葉毓蘭指出，自103年開放路肩行駛以來，許多用路人對路肩的速限並不了解，即便是同一路段的不同時間也有不同的速限，對此，高公局交通管理科科長徐福聲說明，因為路肩只有3公尺寬，如果路肩較寬當然可以提高速限，未來也會加強宣導，讓民眾更了解相關規定。

(中時 )