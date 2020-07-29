秋行軍蟲取食為害水稻秧苗葉片情況。（花蓮農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

被秋行軍蟲入侵之一的育苗場綠化田區。（花蓮農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

近期正值花蓮地區二期稻作插秧時期，六月因連日高溫傳出灌溉缺水，現今玉里水稻育苗場秧苗又發現疑遭秋行軍蟲危害，雪上加霜，農民不免擔憂。經花蓮區農業改良場會同花蓮縣動植物防疫所現勘後，發現兩處秧苗場被入侵，新增「水稻」為秋行軍蟲寄主植物之一。

去年才飛進台灣的秋行軍蟲，被農民形容是農業的新冠病毒，寄主植物種類繁多，玉米、百慕達草、高梁、小麥、薏苡、小米、狼尾草、薑、花生等，水稻成為最新受害者。今年四月，肆虐花蓮壽豐一代的玉米田，如今在玉里水稻育苗場發現秋行軍蟲蹤影，農民擔心是否將會影響收成。

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」指出，危害案例主要是代耕業者於出秧工作時發現秧苗受害，受害秧苗的生長期約為覆土後3週，葉片普遍可見受害食痕，蟲體則大多躲藏在秧苗底部接近土面位置。

花蓮農改場助理研究員林立表示，接獲通報後，27日前往3處秧苗場查看後，發現3處秧苗場的秧苗有秋行軍蟲，但是於水田內沒有發現秋行軍蟲，之前嘗試將附有蟲體的秧苗插入水田，一段時間後蟲體就消失，推估秋行軍蟲無法在水稻田裡生存繁衍。

文化大學助理教授謝佳宏指出，秋行軍蟲無法在水稻田裡生存繁衍，這次花蓮發現的稻苗嫩葉被秋行軍蟲所啃食，是仍在覆土的盆苗階段，秧苗還沒種到水田裡，稻農不必過度擔心。

林立表示，秋行軍蟲還是比較偏好玉米、高粱、小米等禾本科植物，建議農民可使用防檢局公告的緊急防治藥劑，按指引用藥，初步防治，避免災情擴大。

另外，針對受旱象影響的農作物，花蓮縣政府農業處已向農委會爭取相關補助及協助，於21日函文向花蓮農田水利會轉知各所屬工作站，全力進行灌水調度，共度旱象。

(中時 )