儘管全球經濟受到疫情影響，人們減少支出，也拖累了消費性電子產品的銷售，但蘋果在大陸祭出折扣加上平價機型搶市，研究機構報告指出，iPhone上季在大陸市場銷量季增225%，增幅狂勝華為、Oppo等陸廠。

CNBC報導，市場研究機構Counterpoint Research的報告指出，今年第二季iPhone通路零售（Sell-through）在陸的銷量是740萬支，年增32%，是期間大陸成長最快的手機廠商；大陸手機大廠華為則銷售3660萬支，年增幅14%，而其他前五大手機製造商Oppo、Vivo和小米銷量則大幅下滑，導致整體手機市場銷量下滑17%。

另外，根據總部位於上海的研究機構CINNO Research數據顯示，第二季iPhone銷量年增62%，來到1300萬支，季增幅高達225%。其追蹤的是銷售量而非通路零售銷量。

報導指出，蘋果在電商618購物節中祭出折扣，帶動銷量，Counterpoint Research也提到，新iPhone SE、和iPhone 11等較低價的機型熱銷也是大陸第二季銷量成長的原因。

不過，這些都是第三方的數據，蘋果將於30日公布最新財報。

(中時新聞網)