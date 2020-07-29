126的最後機會！客庄券中午12點公開抽獎。（埔心公所提供／吳建輝彰化傳真）

【現場直播】客委會公開抽出14萬份客庄券

動滋券昨天開獎後，不少網友PO文哀嚎「126真有這麼邊緣？」藝FUN券沒中，動滋券也沒有，而邊緣人的最後機會來了，最後一款加碼券「浪漫客庄旅遊券」也在今天中午12點公開抽獎，中獎通知簡訊將於下午5點開始發放，另在晚上7點也可以上網查詢。

客委會表示，這次活動一共有3585,310人登記抽籤，為了確保今天抽獎的過程公開順利，將全程錄影，而今天邀請客委會副主委鍾孔炤來抽籤，公證人黃主任以及相關團隊一同參與。

客庄券的抽籤將採用「javaSE8系統」來抽籤，此系統公平性很高，只要抽獎按鈕一啟動，就無法被干擾，每人都有機會被抽到，且人人的中獎機率都一樣。而中獎的簡訊通知，也將在下午5點起發送，若沒收到也別擔心，可以在晚上7點，直接上網查詢最後抽籤結果。

客委會推出價值800元的「浪漫客庄旅遊券」，總共有28萬份，其中14萬份的敬老家庭券已於上周抽完，另14萬份的一般民眾券將在今天抽出幸運兒。登記截止前，登錄人數逼近300萬，中獎機率是四券最低，只有4%左右。

(中時新聞網)