台南市刑大偵2隊29日破獲1件毒品案，落網的吳姓毒犯在警局內1名警探敘舊，兩人竟是國小同學，他稱國小最崇拜校內1名棒球校隊主將黃文夏，該名警探笑稱「我就是」，吳某驚愕被小時崇拜對象逮捕，在黃的鼓勵下承諾接受美沙酮戒除毒癮。

54歲的吳姓嫌犯年輕時就開始施用毒品，那時在毒圈內施打海洛因的人，代表行情好，他竟以此自豪，時至今日沉淪毒海，變成老毒蟲，靠著打零工維生。

台南市刑大偵4隊29日破獲一起毒品案，逮獲1名藥頭、3名藥腳，其中吳嫌落網時與隊長聊天，提到兩人都曾就讀公園國小，應屬同屆同學，他回憶，當年學校有兩名棒球校隊主將是學校風雲人物，印象中其中1人叫黃文夏。

與他攀談的偵4隊長稱「那你知道我是誰嗎？」吳男搖頭，隊長笑稱「我就是黃文夏」，吳男想不到與同學在這樣的情況下相認，驚愕不已，黃文夏力勸同學戒毒，他眼眶泛紅著說，已在服用美沙酮，承諾「我會把毒戒掉」。

黃文夏曾是公園少棒隊主力投手，一度代表台南市加入巨人少棒聯隊，參加全台賽事，曾是全台少棒賽全壘打王，並獲打擊獎，升上青少棒曾代表台灣出賽世界杯，後來轉投身警界，專任刑警，陸續偵破數件知名重大刑案。

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(中時 )