台南市長黃偉哲到學甲魚塭體驗虱目魚捕撈過程。（莊曜聰攝）

台南市沿海學甲、北門、將軍、七股、安南等地是虱目魚主要產區。（莊曜聰攝）

台南市政府與知名連鎖超市全聯推出「虱目魚季」，拉抬買氣。（莊曜聰攝）

台南市有虱目魚故鄉之稱，迄今已經有400年的養殖歷史，在養殖面積、產量、產值都居全台之冠，每年7到11月是主要產期，鮮美的虱目魚不僅台灣民眾愛吃，外銷市場也占2成，但疫情多少影響銷量，台南市政府與知名連鎖超市全聯推出「虱目魚季」衝買氣，市長黃偉哲29日到產地直擊，親自下海捕撈「尚鮮」虱目魚。

台南市沿海學甲、北門、將軍、七股、安南等地是虱目魚主要產區，像這次供應全聯的學甲漁民吳清誥，從事養殖已經有40年時間，採低密度混養，魚塭內有龍膽石斑、草魚、烏魚、虱目魚、白蝦等，二代接手後導入產銷履歷，開設加工廠，也打入大潤發、聖德科斯等通路。

市長黃偉哲指出，虱目魚即將進入盛產期，因此要積極找通路行銷，還有加工產品多元，料理方式精進，消費者接受程度更高，而拓展外銷部分以中東市場為主，透過清真認證，面對近8億的穆斯林人口可說是新藍海；去年與全聯合作推出台南物產展，創下4000萬業績，希望虱目魚季也能有不錯成績。

全聯副董事長謝健南表示，全聯近年對於虱目魚的使用量年年增加，從2017年的100多公噸，到2020年預估可達400噸，從生產環境到加工空間，全套流程把關發展多樣產品，今年採用濕式熟成技術讓魚肉更加軟嫩鮮甜，包括有無刺虱目魚肚貼體包、虱目魚柳貼體包及虱目魚丸等11款產品，並祭出限定期間優惠，預計可帶動虱目魚類別成長4成。

盛產期將至，南市府農業局也密切注意產地收購價格，並規畫虱目魚產業活動行銷，也計畫在將軍漁港興建加工及冷鍊物流中心，因應產季漁貨處理需求，最快在2022年底完工。

(中時 )