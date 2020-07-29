草藥抗疫有研究！中央研究院基因體研究中心研究員馬徹與研究技師詹家琮攜手合作，首度發現《本草綱目》記載過的「白扁豆」，所萃取出的蛋白質FRIL，可抓住新冠病毒表面的醣分子，進而抑制病毒感染、阻斷其傳播。這項研究提供了新的抗疫研發方向，論文已於本月24日刊登於《細胞報告》（Cell Reports）。

詹家琮長年在中草藥裡找尋傳染病的科學解方，經過實驗發現，《本草綱目》提過的「白扁豆」可有效抑制流感病毒，其效果遠超過其他400多種中藥，更與常見的西藥相當。馬徹長期研究全效流感疫苗，他與詹家琮自2016年起便著手研究白扁豆抑制流感病毒的原因，並發現關鍵就是蛋白質FRIL。

從白扁豆萃取出的FRIL，其結構如同1顆極小型的消波塊（約7奈米立方），有4個完全一樣、向外突出的端點，這些端點會與醣分子產生結合作用。因此，一個FRIL可同時抓住在其周圍的多個醣分子。

由於冠狀病毒表面的棘蛋白（Spike Protein）與流感病毒表面一樣，皆布滿了醣分子，研究團隊在今年疫情爆發後，便立即著手將流感研究延續至新冠病毒的測試。

在先前的流感實驗中，團隊發現，在普通的細胞內，流感病毒可長驅直入到細胞核內，造成感染，並在數小時後導致細胞壞死。但在加入FRIL的細胞中，細胞核如同多了金鐘罩鐵布衫，流感病毒無法進入，感染率大幅下降至10％以下。在新冠病毒的細胞實驗中，團隊也發現，新冠病毒無法進入經FRIL處理的細胞的細胞膜，有效抑制感染至5％以下。

針對流感，研究人員已進一步做過小鼠實驗。結果顯示，在致死劑量的H1N1流感病毒感染之下，從鼻腔噴入FRIL（3mg／kg）的小鼠中，有7成安然無恙，而沒有FRIL保護的小鼠，則在8天內全部死亡。不僅如此，團隊近一步將FRIL與目前對多種流感有效的廣效抗體FI6比較，發現在11種流感病毒株中，FRIL的抑制能力涵蓋比FI6更多種的流感，其效力也更強。

今年4月，研究團隊在取得台灣大學與疾管署提供的病毒株後（hCoV-19／Taiwan／NTU04／2020），便開始測試FRIL對新冠病毒的抑制能力。經實驗發現，只要極少量的FRIL，就可以抑制SARS-CoV-2 感染細胞，甚至在感染以後才給予FRIL都有顯著的效果。當病毒感染細胞的過程中加入FRIL，FRIL幾乎是全方位的抓住四周的棘蛋白，使病毒因此動彈不得而無法進行攻擊、複製。

馬徹表示，目前的成果仍屬基礎研究，要進一步將研究轉化成治療或預防的醫藥用品，還有很長的一段路。不過，白扁豆不僅是《本草綱目》裡所記載的草藥，其實也是世界上許多地方（如印度、東南亞）的日常食物，代表人類食用白扁豆的歷史上千年，安全、可靠度高。

(旺報 )