北市議員羅智強今邀集公民團體代表於北市議會舉行記者會。（譚宇哲攝）

立法院去年通過公投法修正，明定公投日為8月第4個星期六，錯開選舉年舉辦，並要求中選會落實「電子連署」，北市議員羅智強質疑，中選會早在2017年建置完成電子連署系統，卻以行政院資安處執行安檢為由，拖了3年遲未上線，根本意圖打壓公投，呼籲中央盡速將電子連署系統上線。

羅智強今邀集公民團體代表於北市議會舉行記者會，羅智強指出，下次公投日為明年的8月底，根據公民團體提出的時程表，提案後尚需60日審核，審核結束後還需拿到30萬人的連署書，經中選會核實後再公告90天，若公民團體想提案，最晚8月初就得起步，否則根本來不及，中央電子連署系統遲不上線，恐拖垮全台公投量能。

社團法人負數票協會理事長張天鷞表示，前中選會主委劉義周曾透露，電子連署系統早在他2017年11月卸任前就已建置，只差安檢，「安檢需要這麼久嗎？口罩實名制從構想到執行也才2個月，政府是沒有能力還是故意不為？」

張天鷞說，目前電子連署系統設計是採用自然人憑證，全國只有三分之一的人擁有，而且還需要有讀卡機在電腦上操作，不能在手機上操作，希望政務委員唐鳳介入協助，把系統做得友善一點。

核四公投領銜人黃士修表示，行政院及中選會官員尸位素餐，這幾年來民進黨政府刻意打壓，抹殺公投權利，強烈要求中選會跟行政院不要再擺爛，應用最便民的方式，健保卡、金融數位認證也好，將電子連署系統盡快上線。

「一朝執政，做廢公投，蔡英文妳對得起蔡同榮嗎？」羅智強說，針對電子連署系統他有四點總結，「系統做好、安檢三年」，「唐鳳棒棒，怎麼不做」，「口罩用卡、公投不行」，「非不能也、乃不為也」，民進黨擺明想作廢公投，台北市政府應好好思考，中央不做，就領先全國來做電子連署。

民政局自治行政科長莫祥雲表示，市府日前詢問中選會公民投票電子系統建置進度，本月收到回函，中選會已將電子系統納入中選會資訊安全暨個人資料管理制度驗證項目，並規畫於今年8月取得ISO 27001國際第三方資安驗證，確認資安及防護控制措施無虞後盡速上線；另外，市府已訂定台北市公民投票電子連署及查對作業辦法草案，後續會積極推動電子連署。

(中時 )