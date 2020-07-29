美國總統川普宣布政府已經與伊士曼柯達公司（Eastman Kodak）達成協議，將合力生產學名藥成分，以因應新冠肺炎疫情大流行，並減少美國對外國藥品的依賴。

柯達周二股價應聲飆漲203.05%，收在7.94美元，創下史上最大漲幅，盤中一度漲逾300%。柯達盤後股價再漲66.37%，報13.21美元。

川普宣布美國政府已經按《國防生產法》（Defense Production Act）提供7.65億美元貸款，供柯達公司開始生產學名藥成分，創下該法案首例。

川普表示，政府第33次動用《國防生產法》，將動員柯達公司製造學名與活性藥物成分。川普表示：「我們將把就業帶回美國，我們將使美國成為世界一流的的藥品製造者與供應者」。

柯達周二表示，公司將依據美國食品藥品監督管理局的定義，生產已認定為不可或缺、但國內長期陷入短缺的藥品成分。該公司並表示，將透過旗下新設立的藥品事業，擴大在紐約州羅徹斯特市（Rochester）與明尼蘇達州聖保羅市現有的工廠設施。

截至周二收盤，這波狂漲使柯達的股票市值由1.15億美元飆升達到3.47億美元。因數位相機取代傳統相機的轉變使營運受到重創，攝影軟片大廠柯達在2012年聲請破產，這次轉向藥品事業將成為這個曾是攝影產業領導者再次奮起的契機。

(時報資訊)