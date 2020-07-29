連鎖餐飲集團六角（2732）股價自6月中起一路走跌，28日下探118元、創3個半月波段低點。由於1個月來跌幅已逾3成，今（29）日在買盤敲進下跌深強彈，放量直攻漲停價130元，盤中維持逾9.5％強勁漲勢，後續有望築底回升。

六角6月中觸及172.5元、創4個月波段高點，隨後拉回160元盤整。7月2日以151元除息交易後一度填息41.18％，但股價隨後再度跌跌不休、陷入貼息窘境。三大法人上周合計賣超128張，但本周迄今轉為買超101張，操作已見由空轉多。

六角2020年6月自結合併營收3.77億元，月增達43.6％、年減10.35％，站上今年高點、改寫同期次高。不過，第二季合併營收8.48億元，季減1.18％、年減31.37％，降至2年低點。累計上半年合併營收17.06億元，年減26.62％，仍創同期第3高。

六角受新冠肺炎疫情影響，各國封城防疫使2～4月營收明顯遭受衝擊。不過，隨著消費市場動能逐步回溫，以及時序步入夏日茶飲旺季，5、6月營收分別月增26.25％、43.6％，6月營收已站上今年高點，公司預期營運將於第二季落底。

展望後市，隨著夏季餐飲消費需求增加，六角旗下主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」及轉投資的杭州瑞里營運動能可望添柴。同時，六角因應「振興三倍券」發放，推出第二波優惠方案，亦可望激勵消費力道、增添營運成長動能。

六角日前宣布升級「六角美食通」APP新增訂閱制、電子票券預購轉贈2功能，並宣布聯手全台最大休閒運動品牌連鎖通路業者摩曼頓，透過異業結盟推動「健康新生活」，在後疫情時代全力搶攻跨界會員經濟商機，盼帶動會員增加、消費力提升。

六角經營餐食品牌的王座（2751），目前有銀座杏子豬排21家、段純貞牛肉麵17家、大阪王將9家、京都勝牛6家、太陽番茄麵5家。受疫情影響，2020年第二季自結合併營收2.05億元，季減2.15％、年減16.82％，上半年合併營收4.15億元，年減16.34％。

王座總經理林子桓表示，5、6月營收已大致恢復，在三倍券及集團加碼的十倍奉還券帶動下，預期7月營收有機會持平去年同期，下半年目標恢復正成長。預計7月31日在新莊宏匯廣場開出銀座杏子豬排新店、年底於高雄義享天地再開1家，將旗下總店數推升至60店。

(時報資訊)