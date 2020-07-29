台北市長柯文哲。（資料照,趙雙傑攝）

新北市長侯友宜喊話，新北市應提早收回捷運環狀線的經營權，且新北在北捷只有1席董事很不公平，惹毛北捷回嗆「請新北勿政治操作」。台北市長柯文哲29日坦言，他無法把北捷股份私相授受給新北，要是幹這種事，他就會被打爆。

柯說，這些都按照法律處理，北捷服務很多新北市民，所以侯當然希望新北能有更多董事，但北捷的董事席次是按照股份分配，他做為台北市長是無法將股份送給新北市，這是公司治理的問題，議會也不會允許。

柯說，若要增加北捷董事席次，那就要處理股份問題，這恐怕要跟北捷去講要買多少股份，不過他是無法將股份私相授受給新北市，他要是幹這種事情，就被打爆了。

侯還爆料，抱怨以前北北基要不要一致放颱風假，有2個市長都遲遲不打電話直接溝通，搞得幕僚很為難，遭解讀就是柯與前新北市長朱立倫。柯則回應，侯講的話就由侯去詮釋，他不能去挑撥離間，侯只是在批評前任市長（指朱）。

(中時 )