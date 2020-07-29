娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！王瞳閃婚艾成，馬俊麟正宮梁敏婷說話了；焦糖哥哥陳嘉行，爆台大政大搶著要他入學；大陸女星張鈺不滿遭名導騙身，一怒公開性愛影片；董至成轉戰直播被發現淪為配角，但他的酬勞曝光，一點都不可憐，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

王瞳、艾成28日對外宣布結婚喜訊，她去年演出《大時代》和馬俊麟傳出假戲真做，後被馬妻梁敏婷以侵害配偶權告上法院求償400萬，馬俊麟也被火速換角，目前回老本行開畫畫班。王瞳婚訊傳出後，梁敏婷透過經紀人表示自身對婚姻的感觸，「婚姻和愛情，從來都不是一場大戲、一張紙、一聲北鼻、一個手掌上的生死約定、或沈浸在若干個特製帳號中的阿諛奉承而已」。

前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，日前以「中山大學社會所研究生」身分開酸李眉蓁論文抄襲案，卻反遭質疑靠著系上他量身打造的「焦糖條款」，才能以高中畢業學歷、一般生的身分，就讀中山大學社會研究所。而他的好友、美女財經專家胡采蘋（Emmy Hu）不忍焦糖被誤解走後門，乾脆在臉書驚爆內幕，透露其實台大、政大都有老師搶陳嘉行去念書，令不少靠著苦讀才能進入研究所的網友羨慕不已。

演藝圈潛規則時有所聞，韓劇《流星花園》女星張紫妍2009年不堪被逼陪睡上百次，含恨自殺，而大陸女星張鈺2003年則因為不滿遭名導騙身，一怒之下把性愛影片向媒體公開，企圖揭開演藝圈潛規則陋習。

藝人董至成當年憑著在《紅白勝利》扮演「董月花」一角，紅極一時，近來轉戰臉書直播平台當來賓，還曾被旁人壓頭舔桌上麵粉，一度引發PTT網友熱議。甚至還有人發文直呼心酸，認為董至成以前也是一號人物，不解一盤好棋怎麼走到這地步？然而今日週刊就揭密董至成擔任直播來賓一場價碼，賺得錢可能還遠超過這些心疼他的網友。

(中時新聞網)