白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今日（28日）表示，他曾經感染新冠肺炎，但沒有出現症狀，現今也已痊癒。

根據國外媒體《德國之聲》報導指出，白俄羅斯總統魯卡申柯在會見軍方人士時表示，「今天你們見到的是一個存活下來的人，他在新冠肺炎中得以倖存，而且沒有症狀，這是醫生昨天得出的結論。」

新冠肺炎疫情大流行之後，魯卡申柯曾諷刺疫情是精神錯亂，除了曾建議飲用伏特加或洗三溫暖的方式來對抗病毒，也曾表示「白俄羅斯不會有人死於新冠肺炎，就算死亡也是因為心臟病或糖尿病等其他疾病。」顯示其對新冠肺炎的輕忽。而且他一直拒絕那些呼籲透過封鎖、關閉邊境等方式來抑止新冠肺炎疫情蔓延的請求，並強硬的表示關閉邊境對於經濟的危害遠大於病毒的危害。

而根據白俄羅斯衛生部的統計，目前白俄羅斯的新冠肺炎病例有6萬7366例，其中有543人死亡。而由於魯卡申柯對於抗議的態度與方針引發許多爭議，白俄羅斯的反對派希望能在8月的總統大選中擊敗他。

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(中時新聞網)