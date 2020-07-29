日本愛媛縣上個月27日發生一起警察知法犯法的酒駕事件，有3名警察徹夜喝酒狂歡，10個小時內至少喝了10至25杯酒；隨後其中的2人接獲任務，要輪流開車護送一名警官，2人便這樣「酒駕」行駛180公里的距離。事件曝光後，3名飲酒的警員皆被警局高層訓誡，自願離職。

根據《讀賣新聞》、《愛媛電視》等媒體報導，離職的員警為2名男警、1名女警，3人在27日晚間8時許相約喝酒，且接連續攤直到隔日清晨6時才結束，每個人至少喝下10至25杯酒。3人返家休息了大約5個小時左右，其中2人接獲任務，須護送一名警官自松山市前往新居濱市，2人便輪流開車4小時、往返約180公里的距離。

3人飲酒並酒駕的離譜行徑傳開後，遭到高層訓誡，並在本月27日自行離職。愛媛縣警方對此向外界致歉，「警方對於員警同仁發生長時間飲酒，甚至酒駕事件深感遺憾，未來將加強對員警的訓導，以防止此類事件再度發生。」新聞曝光後，網友仍氣憤表示，「要是發生事故，警方的信用可能會墜入谷底，到時誰來負責？」、「事後處罰也太輕了吧」、「日本的警察已經不行了」。

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(中時新聞網)