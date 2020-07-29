正值炎熱的夏季大陸北京昨（28日）竟降雪，讓不少民眾感到好奇，將這景象拍下上傳到社群平台分享。有民眾看到這景象不禁喊女兒一起觀賞，並拿手機將此現象拍下。對此氣象專家指出，民眾看到的現象應該夏季強烈對流天氣，而出現的霰並非雪。

據《京報網》報導，昨日下午3時20分許，一名李姓男子家住在11樓，他突然看見窗外異常景觀，不禁喊女兒來，「女兒快來看，這大熱天的下雪了？」李男與女兒一起觀看並拍下影片。影片中可看到白色雪花緩緩落下，而這奇妙的現象持續了5、6分鐘，李男直呼「第一次見到」。

李男將錄下的影片分享給其他朋友，立刻引起大家討論，有人表示「真的假的啊？」、「奇怪了，是人造雪嗎？」李男回應：「是真的，我親眼所見！」李男解釋，「我一開始以為只是下雨，但仔細一看居然是雪，我簡直不敢相信自己眼睛，把手伸出窗外一接，雪花碰到手立即化掉了，這不是雪是什麼？」

根據北京氣象局監測數據顯示，昨日下午雖然出現降雨天氣，不過氣溫仍達25度至30度，幾乎不可能降雪，目前北京天氣容易出現強烈對流天氣，因此出現冰雹的可能性很大。氣象專家也表示，李男看到的現象應該是夏季強烈對流天氣裡會出現的霰。霰是由小冰粒組成，有球形、圓錐形甚至是雪花型，所以時常讓人誤以為是雪。

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(中時新聞網)