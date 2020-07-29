冷姓男子利用在麥當勞叔叔之家慈善基金會擔任志工，協助基金會處理民眾捐贈統一發票機會，涉嫌從2011年到到今年為止，暗槓2000多張中獎發票，兌領近千萬元獎金，台北地檢署今依公益侵占等罪嫌起訴冷男。

至於冷男母親和哥哥，因為涉嫌收受冷男兌獎贓款，同遭送辦，檢方調查時，2人返還款項，冷母、冷兄各拿出一棟房子、70多萬元現金供檢方扣押，2人獲緩起訴，期間1年，各要繳交10萬元、25萬元給國庫。

檢調調查，在金融機構工作的冷男，休假時到基金會當志工，負責協助整理捐贈箱內的統一發票對獎，近年因投資失利，侵吞中獎發票，甚至將發票帶回家對獎，利用在銀行工作取得的人頭資料、或由哥哥名義去兌領；若沒中獎發票則送回基金會。

事後有被冷男冒名兌獎的人頭，因申辦就學補助遭駁回，申請調閱個人財稅資料時發現多筆「競技」項目收入，向國稅局申訴遭冒名兌獎，檢調根據兌領紀錄，調閱兌領地點監視器後，鎖定冷男涉案。

檢方調查時，冷男坦承犯行，檢調發現，冷男光是新式電子發票就偷拿了2000多張，估計兌領近千萬元，至於傳統紙本發票部分，因未做電腦建檔，金額難以估算。

(中時 )