網紅「館長」陳之漢直播飆罵綜藝天王吳宗憲「甲洨」，挨告妨害名譽遭起訴。台北地院今開庭，法官詢問是否願意在半年內公益捐10萬元，2年內不得再辱罵吳，以此條件換取緩刑，館長豪邁表示「我馬上就可以捐」，庭後受訪更表示「我一定會捐更多」。

館長今開庭認罪，表示當初檢察官也希望雙方和解，因此照著檢方建議接受訊問，但強調是吳宗憲先罵網紅沒水準等語，他只是反擊，至於法官要如何判，他完全配合。

法官詢問是否願意半年內公益捐10萬元，且2年內不得再罵吳宗憲為條件，換取緩刑，館長沒有多加思索，回應「我馬上就可以捐」，同時抱怨吳宗憲另在新北地檢署告他誹謗，擔心官司不會就此結束。

館長另問，所以接下來兩年都不能評論吳宗憲？法官說，不帶髒字的合理評論當然沒有限制，「但人講話總有個習慣」，擔心館長不小心又踩紅線，建議盡量不要再談吳，「開直播很暢快、很抒壓沒錯，但還要是小心點」。

吳宗憲的律師表示，因吳另提起刑事附帶民事求償，是否同意緩刑，得回去詢問吳的意見；法官則說會參考，但相信吳對公益捐不會有意見，因此將以此原則判決，庭末喻知全案改簡易判決處刑。

館長庭後表示，他從頭到尾都認罪，法官可能看他很有誠意，願意給他緩刑，他覺得法官人滿好的，公益捐他一定會加碼。

記者問是否會避免再講吳宗憲？館長則說，「他沒有再讓我講的價值，之前是他先講我們，我們才反擊」，並指吳評論很多事情，比如說大陸好、台灣差，口罩要捐出去，網紅沒水準，結果現在很多藝人都跟網紅直播賺錢，這件事情過後，社會大眾自有公評。

(中時 )