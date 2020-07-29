日本熱播電視劇《半澤直樹2》睽違7年終於在19日上映，首播創下驚人收視，也讓劇情持續受到觀眾討論。但在第一集中，半澤直樹辦公室裡出現中國民國國旗圖樣引起大陸網友的不滿，沒想到重播時卻發現國旗已消失不見，日本電視台在近日做出回應了。

7年前便以超高收視紅遍全亞洲的《半澤直樹》，第二季開播後一樣話題不斷，電視公司因此在第1集加碼播出25分鐘版本，26日播出的第2集則是加長播出15分鐘，再度創下關東地區22.1%的超高收視。

《半澤直樹2》重播「國旗被消失」電視台回應惹眾怒（圖／YouTube）

但在首集中，一幕半澤直樹坐在辦公室裡打電話的畫面，因出現中國民國國旗引起大陸網友不滿討論，使得原本非法上傳的影音平台全數下架；日本TBS電視台26日下午重播第1集時，原本顯示世界股市的電子螢幕，已「全數刪除」各國國旗再度掀起討論，網友紛紛猜測電視台此舉應該是與大陸網友評論有關。對此，日本電視台也在28日做出回應「是製作過程出現的問題，我們無可奉告」，此話一岀令日本網友無法接受負面聲浪不斷，電視台雖不再做出任何回應但希望此事能告一段落。

(中時新聞網)