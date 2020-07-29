新冠肺炎疫情肆虐全球，各國為對抗疫情積極投入治療藥物及疫苗研發工作，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）週二（28日）接受CNBC採訪時表示，他認為隨著藥物發展漸漸到位，新冠肺炎死亡率有望在今年底前大幅降低，但疫苗的問世仍將是帶領全球回歸正常生活的關鍵。

比爾蓋茲受訪時談到：「你能看到治療的效益比預防的效益更快速，所以我認為，有了這些工具的結合，我們很可能在2020年底前看到死亡率大幅減低」

比爾蓋斯再談到，他相當看好瑞德西韋（remdesivir）作為主要治療藥物的研究進程，根據研究結果，瑞德西韋目前已被證實可大幅降低新冠肺炎重症患者的死亡率。

比爾蓋茲及其夫人所創辦的「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）於今年二月宣布捐給世界衛生組織（World Health Organization）一億美元，助力疫苗研發及病患治療工作。六月時，該組織再度捐出16億美元給「全球疫苗免疫聯盟」（Gavi vaccine alliance）。

比爾蓋茲在訪問中表示：「我認為單株抗體（monoclonal antibodies）是目前看起來最有希望的，像是Regeneron、禮來（Eli Lilly）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）的研究工作都做得不錯。」

然而比爾蓋茲也指出，雖然這些療法可以為新冠肺炎患者帶來極大幫助，「但不會讓我們的生活回歸正常，除非完全封鎖新冠病毒傳染、確保一段時間內再也沒有人因新冠肺炎進入醫院，否則疫情的疑慮將持續壟罩。」

目前已有數家製藥公司在疫苗研發上取得重大進展，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer ）和德國生技公司BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗已於周一進入最終試驗階段；另一備受看好的製藥廠Moderna也於本周開始人體試驗最後階段，並宣布已收到美國政府額外補助的4.72億美元補助金。

比爾蓋茲在接受訪問時透露，美國政府資助的所有疫苗都讓他感到「備受鼓舞」，他也強調大眾接踵疫苗的重要性，「我希望大眾能看到事實並了解，我們是一起在面對這場疫情，我們必須彼此保護，戴上口罩，並且透過接踵疫苗來達到群體免疫。」

(工商 )