中華經濟研究院長張傳章指出，根據中經院最新調查，製造業與非製造業皆預期2020下半年營運狀況將較2020上半年好轉，營運狀況擴散指數分別為57.2％與58.8％，顯示2020上半年受到新冠疫情衝擊的企業各項運作，廠商急於揮別上半年的最糟情況。

惟需注意的是，相較於過去，如2019年下半年，廠商對於今年下半年的景氣不敢太過期待。張傳章亦指出，製造業與非製造業卻預期2020下半年利潤率將持續較上半年下降，利潤率擴散指數皆為49.6％。

中華經濟研究院今（29）日發布《2020上半年臺灣採購經理人營運展望調查》報告，此份調查為每半年進行一次，包含製造業與非製造業廠商。國發會副主委鄭貞茂今天以合辦單位與會致詞。他表示，未來的經濟情勢影響「非常關鍵」，廠商非常關切，「如果疫情一直發生下去，訂單在哪裡？」

鄭貞茂指出，此波新冠疫情和前波的全球金融海嘯，是完全不同的影響，疫情是自然災難，且現在還是進行式，疫苗還沒發明成功，政府方面除了振興政策，還要關注繼續全球變動狀況可能的影響，「但是，這很難的！，對疫情都無法掌握，如何預測將來會有什麼樣的復甦？」

中經院此項調查中也顯示，逾九成的製造業、逾八成的非製造業在總經議題都最為關切「武漢肺炎疫情走勢」，其次為「美中貿易紛爭重啟」，分別約有61.4％與41.6％受訪廠商勾選。

(工商 )