美國國務院更新最新「乾淨5G網路」電信商名單，台灣大哥大、及台灣之星都入列。

日前美國國務院日前公布的「乾淨5G網路」電信商名單，台灣僅中華電、遠傳電信入列，台灣大立即發表聲明表示，係於6月正式完成5G設備採購程序，未及時列入名單應係時間差所致。

美國國務院最新更新資料顯示，國內四家電信商包括中華電、遠傳、台灣大、及台灣之星，目前都名列「乾淨5G網路」電信商名單。

美國國務卿蓬佩奧4月底宣布，美國國務院將開始要求所有進出美 國外交設施的5G網路流量必須使用乾淨的路徑，而乾淨的5G網路指的 是不使用華為、中興等不受信任的IT廠商的任何傳輸、控制、計算、 存儲設備等端到端通訊網路。

應美國國務院的要求，戰略與國際研究中心（CSIS）邀請歐、美、 亞洲等地及該研究中心約25名專家，制定出評量電信設備供應商可信 度的標準，同時，根據「電信網絡和服務的安全和信任標準」，評量 各國電信商的5G網路的可信度及安全性。

國內五大電信商所使用的電信設備，不管4G或是目前的5G，均採購諾基亞、或愛立信的設備，NCC規定核心網路及關鍵基礎設施，不能採用中國設備，多年來，4G乃至目前建設中的5G網路，國內電信商都未採購華為等陸製電信設備。

這份「乾淨5G網路」名單，包括美國AT ＆ T、Verizon、Telefon ica、Orange、O2、Sprint、Telstra、Bell等歐美大型電信公司，亞洲電信商則包括日本KDDI、韓國KT、日本NTT、韓國SK Telecom，以及台灣的中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星均入列。

(工商 )