KPMG安侯建業29日指出，安侯建業聯合會計師事務所結合台越兩地資源，打造「KPMG不動產諮詢平台」，希望藉由建立已久在台灣窗口及常駐越南會計師的在地經驗，以第一手資訊協助台灣企業，不用出國便能作足進入越南的功課及擘畫行動方案。

KPMG安侯建業駐越南執業會計師吳政諺表示，進入越南最常考慮的五大面向包括工廠選址、施工成本、物流便利、勞動成本、法遵等，其中又以「選址」最讓老闆們舉棋不定。

吳政諺認為，主因在於越南工業區平均出租率已高達82％，雖陸續有新工業區興建中，受限於土地徵用補償及行政流程緩慢，短期內供不應求預期心態下，過去六年土地價格已成長30％以上。

以胡志明市為核心的南越，傳產供應鏈最成熟，可釋出工業土地稀少，愈往外省走，相對高的物流成本及技職人力缺乏一時仍無解。

反觀北越比鄰中國，原物料補給便捷，在土地供應餘裕及價格合理下，躍升近兩年來科技製造業的最愛。峴港為主的中越，以誘人條件吸引科技及環保為主題的外商，但生產量能尚不足以自成供應鏈，仍有待觀察。

(工商 )