◎談李登輝病況 北榮：不理想但仍在治療

前總統李登輝自今年二月八日因喝奶嗆到住院後，至今已逾一百七十三天，昨天網傳前總統病危的消息，驚動台灣團結聯盟出面澄清，但北榮今天回應，目前李前總統的身體狀況雖不理想，但仍然還在治療當中，院方公關也強調不再對外說明前總統的病情，一切病人隱私都交給李辦說明。

◎踩煞車 文化部發聲明：終止委託公視辦理國際影音平台

文化部委託公視籌劃國際英語影音平台，但因籌劃過程跳過董事會審議而屢屢生波。今(29)日文化部宣布，為避免爭議擴散，經審慎完整的評估，文化部今日發布終止有關國際影音平台委託案。

◎遠航掏空案 北檢擬本周內起訴董事長張綱維

遠東航空去年無預警停飛，檢調懷疑董事長張綱維涉嫌掏空遠航資產，張遭北檢聲押，法院因張供認遭黑道追債而裁准收押禁見。由於張綱維羈押期限將在8月2日屆滿，檢方預計將在本周內依民航法等罪嫌起訴張綱維，據了解，檢方不排除具體求刑。

◎泰國移工返泰後確診 189名接觸者檢驗結果出爐

泰籍移工自台灣返泰後確診新冠肺炎，桃園市正好是移工工作地，市府嚴陣以待，暌違近2個月再度於8點召開防疫會議，桃園市長鄭文燦29日透露，目前移工接觸和同工廠的189位員工，採檢PCR全為陰性，但疫情發布仍待中央統一發布，市府會根據最新狀況應變處置。

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(中時新聞網)