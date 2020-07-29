TGO會員可兌換365項以上商品。（潘千詩攝）

八大指定商品。（高鐵提供）

抽獎活動。（高鐵提供）

台灣高鐵公司今日宣布，與精誠資訊合作，全新推出的「點數365」平台正式上線，網羅超過60個品牌、365項以上商品，即起開放TGO會員在平台上兌換，同時也祭出加碼優惠，8月底前兌換指定商品，享點數加碼贈，9月底前兌換任一商品，可參加抽獎。

高鐵TGO會員服務自2017年10月上線以來，會員人數已超過143萬，高鐵更持續推出指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等TGO會員專屬好康。同時，TGO點數也逐步擴展應用範圍，除兌換高鐵車票、折抵票款、折抵高鐵假期行程款項，更可兌換超商商品。

高鐵發言人孫鴻文說，推出365平台後，年底可望攀升至150萬，中期目標希望達到200萬會員；他透漏，其中有將近1至2％的頂級會員，經常往返台北台中，一年消費估算可達10萬元。

孫鴻文說，從2017年10月推出台灣高鐵TGO會員，去年把會員服務導入超商，今年再將服務導入合作夥伴，期盼會員點數更有經濟價值、多樣化使用；食衣住行中，除了衣以外，大概都含在內，365平台將來會擴大到量身製作的商品，給會員使用，活化會員點數的經濟是重要目標。

高鐵表示，TGO會員在手機進入TGO「點數365」平台，扣抵點數取得商品電子序號，再至品牌門市出示商品序號，即可取得商品。商品涵蓋五大類，包括：烘培飲品、超商餐飲、交通休閒、伴手禮以及知名飯店住宿，兌換地點不僅橫跨台灣高鐵全線12座車站，更涵蓋全國超過1萬個商家，滿足TGO會員吃喝玩樂的全方位需求。

高鐵說，8月底前兌換7-ELEVEN、全家、星巴克、翰林茶館、格上租車、和運租車、舊振南、萬國通路等8大品牌指定商品，再享TGO點數加碼贈；此外，即起到9月30日，成功利用TGO點數在365平台兌換任一品項，還可參加抽獎，累積兌換點數達1000點，還可再參加第二重抽獎，獎項包含百張高鐵票5折券、八大飯店住宿抵用券、eminet萬國通路行李箱（市價8280元）等超值好禮，兌換越多次中獎機會越大。

(中時 )