全球硬碟靶材大廠光洋科技負責貴金屬實體交易的員工許玳毓、陳力凡，涉嫌以境外紙上公司向光洋科低買高賣黃金獲利，還侵占450公斤黃金，導致光洋科被勒令停止交易，損失高達新台幣5億多元。台南地檢署依違反證交法等罪嫌起訴後，台南地院判許玳毓徒刑8年6月，陳力凡4年，均沒收犯罪所得。

據查，未婚、擁有國外碩士學位的光洋科貴金屬管理中心實體交易課長許玳毓，除涉嫌侵占光洋科黃金1605萬多美元，還導致光洋科衍生性交易被銀行強制平倉損失429萬多美元，但事後也匯款賠償光洋科平倉損失259萬多美元，合計光洋科損失約1775萬美元；許女還另涉違反證交法獲不法利益149.6萬美元。

許玳毓與已婚的光洋科衍生交易課副理陳力凡是地下情侶，2人涉嫌虛設5家境外紙上公司，先與光洋科成立龐大訂價單，導致光洋科依避險機制與銀行進行反向的衍生性避險交易訂價單，再待市場行情走勢及光洋科有實際貴金屬進貨需求時，挑選對自己有利的訂價單藉此獲利。

檢方查出，許、陳等人的作案手法多元，有以紙上公司名義先用低價向真實供應商買入黃金後，再墊高價格出售給光洋科；有將光洋科生產的貴金屬先以低價出售給紙上公司，再由光洋科向另家紙上公司高價買回；也有紙上公司假裝高價出售給光洋科後，光洋科再低價賣給另家紙上公司等。

許、陳2人即利用不同境外紙上公司與光洋科之間的買進、賣出訂價單，以無實體交易、低買高賣、左手賣右手等方式，分別賺取不法利益達90萬、59萬多美元。

後因市場走勢逆轉，許女對多張不利訂單不僅一再展延履約期限，最後更無力履約被迫取消交易。光洋科董事長陳李賀發現有異，除強力要求履約外，更取消許女全部交易授權，造成對方出現資金缺口。

許女於是與陳力凡共謀，在不通知客戶她已被取消交易授權下，以「預售交易」假裝「現貨交易」的方式，繼續以光洋科的名義與銀行進行黃金交易，並利用交貨的時間差，陸續侵占光洋科450公斤黃金，價值1650萬多美元。此案曝光後，除造成光洋科被勒令停止交易，該公司的衍生性交易更被往來銀行強制平倉。

南檢檢察官蔡明於2016年間接獲光洋科提告後，歷經1年多的偵查，2017年12月10日偵查終結提起公訴，台南地院近日審結判處許女徒刑8年6月、陳某徒刑4年，犯罪所得均宣告沒收，此案仍可上訴。

(中時 )