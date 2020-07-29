普生(4117)搶攻新冠肺炎檢驗試劑市場率先告捷。普生表示，核酸檢驗產品已出貨印度、印尼、墨西哥與馬來西亞等國，營運加速衝刺。本月底包括印度及尼泊爾都會有大型標案結果出爐，若順利得標，可望挹注新一波動能。

普生新冠肺炎核酸檢測產品5月開始出貨，已交貨印度、印尼、墨西哥及馬來西亞等國，帶動營收跳升。目前一班制產能已達80-100萬劑，未來將視各區需求，得以加班開到兩班制，將產能拉高到160萬劑以上。

普生新冠肺炎之核酸檢驗產品除出貨印度、印尼、墨西哥與馬來西亞等國，並在5月底向美國FDA送件申請EUA，待確認獲准後，將開始出貨美國；另還有印度、尼泊爾都有500萬劑以上的大型標案進行參與中，月底前結果將陸續出爐。

普生指出，除核酸產品外，也有與中研院合作的抗原檢測試劑及最新發表的雙重抗體檢驗試劑。其中，抗體檢驗試劑是全球少數可以同時檢測IgG、IgM的抗體檢測產品，目前抗體檢測全球僅3個國家7隻產品獲准，公司已送出如美國FDA、TFDA與CE等相關申請。另與中研院的抗原檢驗試劑正進行臨床試驗中，預計結果在8月中下旬出爐。

(工商 )