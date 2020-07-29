振興三倍券商機發酵，台灣高鐵（2633）統計，截至目前為止，已收到超過三倍券購買車票金額超過3千萬元，且國旅觀光、旅運需求持續回溫，帶動單日運量高峰已恢復到20萬人次水準，今年TGO會員目標估150萬。

台灣高鐵表示，「高鐵假期」為公司推廣國內旅遊品牌，希望以優惠價格幫旅客省下行前規劃與比價等寶貴時間，提供多元且超值的方案選擇，讓乘坐高鐵旅遊變得更加快速方便。其型態主要分為「自由行」及「豐富行」兩種，自由行是台灣高鐵與全台上百家知名飯店配合，以「高鐵來回車票＋住宿」組合方案，提供最優惠價格，平日出發組裝價格，幾乎等同於搭高鐵送住宿。

另外，豐富行行程包含高鐵來回車票、景點專車接送、專人導覽，依照每個方案不同，可再分為一日或二、三日，若搭配住宿皆有指定飯店配合，完整旅遊服務一次購足，兩人以上即可成行。

搭配振興三倍券及安心旅遊補助方案等，台灣高鐵積極衝刺國旅市場，推出三大優惠產品，包括高鐵假期「買一送千」、「暑期親子」專案，以及「飯店聯票」8月精選飯店6折優惠。

「買一送千」專案為即日起至8月底止，購買並入住高鐵假期指定飯店，平日台北出發至左營，來回車票+飯店住宿一晚，最低只要2,580元，每位成行旅客再加贈高鐵假期自由行千元抵用券一張。

「高鐵假期暑期親子優惠專案」則有17條行程包含優惠的二日自由行，以及一至三日豐富行，包含車票及專車接送、導覽，提供農場採果、漁人體驗、手工皂DIY、小紙傘DIY、美濃民俗村、地震教育園區、長毛象與恐龍化石博物館、海生館日/夜間導覽探索及與魚共眠等熱門親子行程選擇。

(工商 )