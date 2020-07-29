有台灣之光台積電撐著，壽險業身家也跟著水漲船高。據保險局統計，壽險業6月底持有國內股票市值，高達新台幣1兆6,777億元，創史上新高，占壽險業資金的6.12％；但其實6月不少公司是實現股票獲利，整體業界約減碼800~900億元股票，但因為台股持續上攻，壽險業手中的股票市值也跟著創歷史新高。

每年6月底，大多數壽險公司會減持股票、債券等風險性資產，主要是為了拉高每半年要計算一次的資本適足率（RBC），短暫降低投資部位，7、8月多數會再回補部位，所以7月壽險股票市值還是有可能繼續創高。

上一次壽險公司持有台股市值的高點，是2019年7月底，有新台幣1兆6,773億元，占其可運用資金的6.53％，等於今年壽險業其實並沒有增加台股配置比重，只是隨著股票行情大好，壽險手中的持股價值也跟著增加，尤其不少壽險公司積極累積股利型股票，台積電等都是其心頭好。

上半年壽險投資台股市值增加1,371億元，占比是從5.82％拉高到6.14％，即從去年第四季領完現金股利後的減碼，今年上半年有回補部位，而近三年內壽險業配置台股比重最高是2018年的7月，占其資金的7.14％，當時台股也在1萬1千點以上，壽險持有台股市值達1兆6,681億元，2018年8月領完現金股利後，壽險台股部位再未逾其可運用資金的7％。

(工商 )