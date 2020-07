昆凌近日錄WeTV節目《女人30+》,暢談即將面對30歲的人生階段。她與周杰倫在2015年1月17日於英國教堂舉辦世紀婚禮,兩人結婚至今5年,昆凌在節目中坦言,會在21歲就結婚,跟自己原生家庭有關係,「因為我爸媽在我很小就分開,所以我很害怕孤單」。她自認曾在婚前感到恐懼,「女生在結婚前,準備的這段時間是會恐懼的」,並頻頻問自己,「真的嗎?我的人生要到下一個階段了嗎?」她希望一切都在掌握中,沒有任何差錯。

談到21歲就成為天王嫂,很多人都只看到昆凌的幸運,卻忽略她背後的努力,她坦言做天王嫂,不是只靠幸運就可以,「很多人問我為什麼這麼拚?因為我覺得擁有了幸運,要夠努力才配得上這個幸運。」隨即又說:「20多歲的時候感覺自己偶爾還是女孩,30歲就是下定目標,然後去衝刺。」她透露曾自問一道送命題,「不成功的演員跟不成功的媽媽,哪一個對自己打擊比較大?」她坦言對自己而言,不成功的媽媽打擊比較大。

昆凌招認不成功媽媽打擊最大。(WeTV提供)

而昆凌分別在2015年與2017年產下長女Hathaway以及長子Romeo,日前才幫Hathaway慶祝五歲生日,她在IG寫下,「You make each year brighter and you continue to illuminate our lives with your smile and your kind heart. Happy birthday my sunshine ! Happy 5 。」提及女兒讓每一年變得更加光亮,並且持續用微笑照亮著他們的生活,她直喊女兒是「我的陽光」。正如該節目形容,「昆凌在20歲的開始,找到了愛的去處;在走向30歲的日子裡,努力成為暖心媽媽」。

(中時 )