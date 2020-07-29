昆凌近日錄WeTV節目《女人30＋》，暢談即將面對30歲的人生階段。她與周杰倫在2015年1月17日於英國教堂舉辦世紀婚禮，兩人結婚至今5年，昆凌在節目中坦言，會在21歲就結婚，跟自己原生家庭有關係，「因為我爸媽在我很小就分開，所以我很害怕孤單」。她自認曾在婚前感到恐懼，「女生在結婚前，準備的這段時間是會恐懼的」，並頻頻問自己，「真的嗎？我的人生要到下一個階段了嗎？」她希望一切都在掌握中，沒有任何差錯。

談到21歲就成為天王嫂，很多人都只看到昆凌的幸運，卻忽略她背後的努力，她坦言做天王嫂，不是只靠幸運就可以，「很多人問我為什麼這麼拚？因為我覺得擁有了幸運，要夠努力才配得上這個幸運。」隨即又說：「20多歲的時候感覺自己偶爾還是女孩，30歲就是下定目標，然後去衝刺。」她透露曾自問一道送命題，「不成功的演員跟不成功的媽媽，哪一個對自己打擊比較大？」她坦言對自己而言，不成功的媽媽打擊比較大。

昆凌招認不成功媽媽打擊最大。（WeTV提供）

而昆凌分別在2015年與2017年產下長女Hathaway以及長子Romeo，日前才幫Hathaway慶祝五歲生日，她在IG寫下，「You make each year brighter and you continue to illuminate our lives with your smile and your kind heart. Happy birthday my sunshine ! Happy 5 。」提及女兒讓每一年變得更加光亮，並且持續用微笑照亮著他們的生活，她直喊女兒是「我的陽光」。正如該節目形容，「昆凌在20歲的開始，找到了愛的去處；在走向30歲的日子裡，努力成為暖心媽媽」。

(中時 )