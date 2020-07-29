上半年財報表現出色，且第3季業績可望持續成長的穩懋(3105)外資看法大不同，亞系及港系外資給予穩懋「買進」評等，目標價分別為415元及450元，歐系外資則給予穩懋「中立」評等，目標價為345元，美系外資及另一家港系外資則分別給予穩懋「建議減碼」及「減碼」評等，目標價分別為265元及235元。

5G需求強勁，讓穩懋上半年業績表現亮眼，其中第2季合併毛利率44.8%，季增1.8個百分點，年增10.8個百分點，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為16.51億元，季增5%，年增113%，單季每股盈餘為3.94元；累計上半年合併營收為121.19億元，年成長50%，合併毛利率為43.9%，年增14個百分點，稅後盈餘為32.26億元，年成長249%，每股盈餘為7.7元。

由於各領域產品看起來都不差，且第3季是手機相關產品較好的時候，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

穩懋法說會後，多家外資出具最新報告，不過看法卻大不同，其中亞系外資最新報告指出，由於毛利率優且今年第3季展望佳，我們將穩懋2020/2021/2022預估EPS分別提高9%/5%/2%，維持「買進」評等，目標價從400元提高至415元；港系外資則將穩懋2020/2021年的每股盈餘提高30%/28%至每股盈餘15.15元/18.01元，以反應較佳產品組合帶來更高的毛利率預期，給予「買進」評等，目標價上調至450元。

歐系外資、美系外資及另一家港系外資則相對保守，歐系外資指出，我們相信5G佔比攀高是穩懋成長主要推手，但我們認為，華為海思(HiSilicon)禁令帶來的銷售損失將是其他亞洲設計公司很難立即彌補，因為客戶需要時間來完成產品認證和測試，我們也持續關注華為整體出貨，從供應鏈了解，華為使用通用晶片很難與其他品牌區分，致使2021年智慧型手機出貨量可能同比減少15%到20%，至於ToF VCSEL業務，我們預計出貨量將從今年下半年開始，並因非蘋製造商推出更多ToF後置鏡頭裝置於2021年進一步增加，我們相信穩懋將是蘋果及非蘋陣營主要供應商，雖然我們將穩懋2020年及2021年EPS提升15%及17%，目標價也調高至345元，但因上漲空間有限，給予「中立」評等；至於美系外資及另一家港系外資則分別給予穩懋「建議減碼」及「減碼」評等，目標價分別為265元及235元；外資看法不一，也導致穩懋今天盤中股價走低，表現相對弱勢。

(時報資訊)