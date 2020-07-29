玉山金(2884)昨（7/28）日除權息，今年配發1.58元股利，現金和股票各半均為0.79元。連續2個交易日玉山金股價向上填息。以今天盤中最高價27.75元計，填息率達近6成。玉山金第二季法說會預估在8月初，市場關注新總座首次主持的法說會報告。

玉山金今年股東會後宣布新人事案，原玉山金控總經理黃男州升任玉山銀行董事長，總經理一職由前玉山金控財務長陳美滿升任，玉山銀行總經理則由前玉山金控策略長陳茂欽升任。黃男州今年55歲，在2008年接任玉山金控總經理，是台灣史上最年輕的金控總經理，總經理位子一坐就是12年。

玉山金新任總經理陳美滿畢業於田納西大學企管所，過去曾任玉山金控暨玉山銀行副總經理，2018年曾獲選機構投資人雜誌Institutional Investor，台灣「最佳CFO」第一名。

上半年玉山金累計稅後淨利96.78億元，EPS為0.83元。玉山金控首季來自財富管理淨手收24億元，較去年成長36%，創下歷年來首季新高。

(時報資訊)