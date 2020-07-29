新竹縣關西鎮1名精神狀態不佳的37歲女子，1個月前離家，昨（28）日下午現身新北市坪林區北勢溪旁，當地民眾擔心其安危，向警方報案，警方從女子口中得知父親電話，通知家屬帶回，警方對女子如何從關西到坪林、沿途如何求生，均感好奇與驚訝。

昨天下午6時，坪林當地居民發現有名身穿冬季服裝的陌生女子在北勢溪畔徘徊，民眾擔心女子意圖尋短，急向當地新店警分局漁光派出所報案，員警趕往將女子帶回。

員警發現女子精神狀態不佳，手提包中有飲水、餅乾及現金，但無身分證件，問她身分、住處，女子均默不做聲，卻突然喃喃唸出一個行動電話號碼，員警急忙記下，撥打後聯絡上女子父親。

女子父親接獲通知後，立即開車北上尋女，員警從其父口中得知，女子家住新竹關西，已離家1個月，對此員警大為驚訝，估算關西到坪林走高速公路也要50多公里，好奇女子衣著整潔、健康無恙，這1個月究竟是如何行至坪林？又是如何吃、睡？詢問女子但都得不到回應。

警方對家屬1個月來未通報失蹤人口也充滿疑問，女子父親解釋，女兒其實三天兩頭就走失，所以經常報案請警方協尋，因為次數太頻繁，後來實在是不好意思再麻煩警察，所以沒去報案，這次女兒離家這麼遠，也是感到非常意外，很感謝警方再次幫他找回女兒。

(中時 )