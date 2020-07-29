民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（前左二）、立委劉世芳（前左三）29日到楠梓區東門王爺廟上香祈福。（林瑞益攝）

高雄市長補選，民進黨候選人陳其邁29日到楠梓區掃街拜票。媒體問國民黨候選人李眉蓁愈選愈沒力，陳其邁表示，他不曉得李眉蓁29日的行程，他是依照立委劉世芳的安排，跑好、跑滿；他尊重李陣營的安排。

高雄市長補選公辦電視政見發表會將於8月1日舉行，媒體問陳其邁的行程很滿，有時間準備嗎？以及有人覺得李眉蓁愈選愈沒力，說她行程少，是為了準備政見會？陳其邁表示，他在每一個行程的空檔，會在車上看資料，專心準備政見會。

陳其邁說，他很認真看待提出的每一條政見，做好準備，把每一個政策環節弄得更清楚，在政見會上可以直接訴諸民眾，讓高雄能夠更好，他做事情一向按部就班，照SOP走。

他以楠梓區為例，民進黨立委劉世芳對新台17線、未來中油員工的安置，以及楠梓區的開發，有很多意見；他不只是在辦公室寫政見，也要接地氣，與民眾、公職面對面討論，這樣的政策才會接地氣。要經過不同討論，未來在擔任市長時，才能推出接地氣的政策。

(中時 )