俄羅斯超英趕美，美國有線電視新聞網（CNN）28日引述俄國官員說法指出，俄羅斯將在2周內批准全球第1支新冠肺炎疫苗，俄國主權財富基金執行長指稱，屆時將會讓美國人驚訝。

美國有線電視新聞網（CNN）28日引述俄國官員說法指出，俄羅斯將在2周內批准全球第1支新冠肺炎疫苗。

CNN獨家報導，俄羅斯官員透露，俄羅斯官方預計8月10日以前，就能批准全球第1支新冠肺炎疫苗，這支疫苗將可開放給大眾使用，不過前線醫護人員將優先施打。

CNN引述俄國政府成立的俄羅斯「直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）說法，指出這是俄羅斯的「Sputnik」時刻，「當年美國人聽到俄羅斯史普尼克1號（Sputnik）衛星的嘟嘟聲後相當驚訝，現在疫苗也是同樣情況，俄羅斯將會率先達陣。」俄羅斯直接投資基金主要支持俄羅斯的疫苗研究；俄羅斯於1957年成功發射史普尼克1號衛星，是全球第一顆進入行星軌道的人造衛星。

目前全球有數十支新冠疫苗正在進行研發，當中少部分已經進入大規模臨床實驗階段，其中美國莫德納生物技術公司（Moderna）以及英國牛津大學開發的疫苗臨床實驗結果都傳出捷報，不過專家們仍警告，距離疫苗正式獲得許可、讓民眾接踵「仍有很長一段路要走」。

CNN指出，俄羅斯疫苗的安全性、有效性令人質疑，至今官方尚未釋出任何和疫苗研發相關的科學數據，儘管全世界有部分疫苗已經進入第3階段臨床大規模實驗，不過俄羅斯目前尚未完成第2階段實驗，研究人員計畫在8月3日以前完成第2階段實驗，之後在醫護人員接踵疫苗的同時進行第3階段臨床實驗。

俄羅斯科學家指出，他們改良了原先針對另一疾病的疫苗，所以研發速度才會超前。另外，俄羅斯國防部指出，俄國軍人將會自願參與臨床試驗。

針對報導，俄羅斯聯邦衛生部並未證實8月就會批准疫苗的消息，僅表示一旦疫苗獲得批准，前線醫護人員將會率先接踵。

包括美國、英國在內等全球各國都在加速研發新冠疫苗，不過至今沒有一個政府承諾何時會批准讓疫苗上市使用。

新冠疫苗研發已成為各大國之間的競賽，批評者指控，莫斯科施壓加速開發疫苗，以對外展示俄羅斯是全球科學大國。

(中時新聞網)