民眾黨8月2日將在桃園國立體育大學綜合體育館舉辦黨員大會，但若未達到過半人數，恐面臨滅黨。黨主席、台北市長柯文哲29日表示，每個人都是鍵盤革命家講一堆，但現在真要到場就「萬人響應、1人到場」，他也質問承辦人怎會把地點選在桃園，只剩幾天有點危險。

民眾黨擁有1萬2000多名黨員，依規定黨員大會的黨員出席率應達2分之1，代表要有6000人出席或交委託書。柯說，網路最可怕，恐「萬人響應、1人到場」，每個人都鍵盤革命家講一堆，他有跟承辦人說地點怎會找桃園，應找小巨蛋或南港，但承辦人稱租金太貴，為省點錢所以去桃園，現在剩最後幾天，有點危險，還要在催。

北市議員簡舒培批評，柯應檢討，當初為何如日中天的聲望，導致現在連過半黨員都無法出席，柯跟民眾黨一直說黨員大會無法舉行會被滅黨，這是不實說法，且依《政黨法》黨員大會2年開1次就好，柯很緊張是因黨才1歲，若無法舉行就被會被笑掉大牙，根本不至於滅黨，柯應好好想想自己光芒為何不在，而非操作。

簡舒培說，這也不會影響民眾黨後續選舉，柯的阿Q精神還是會派選舉的人選出來，各種危機都能化解，只是無法得到民眾信任，一定有所理由。

另外，柯今也找來偏藍色彩濃厚的網紅「四叉貓」在北市府開記者會，有藍白合作的意味，柯說，北是有個小組，針對人家批評、需改進的空間，市府就會去研究，上次四叉貓放炮嗆要申請路權，他發現的確是市府問題，分成警局、新工處2個局處各自審核，這些都是北市府的一部分，後來就改成通知申請人「你通過了」，整個做Ｅ化，簡化跟精進流程，所以不管是三腳貓還四叉貓，有道理就改。

(中時 )