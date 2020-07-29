林志穎帶著嬌妻陳若儀和媽媽登上大陸真人秀《婆婆和媽媽》，大方曝光一家人的生活日常，隨著節目即將進入尾聲，林志穎也在網上感性告白兩位重要的女人，林志穎與媽媽解開「心中深埋30幾年的結」，同時，他也吐愛妻宣言：「老婆陳若儀終於出道了！不再是那被我隱藏的女人」。

林志穎昨（28日）在網上發文坦言，他一開始對於帶著妻子和媽媽錄影「真的非常忐忑」，很擔心她們體力和精神狀況是否撐得住，不過事實證明，陳若儀和媽媽都展現樂觀面對，也讓林志穎直呼：「我們真的是一家人，把林家鐵人般的基因完全發揮」。

同時，林志穎坦言，出道後和媽媽相處時光變少「對於媽媽的諸多情懷，這是個在心中深埋30幾年的結」，而節目也讓母子倆挖掘過去「不敢特別提起的事件」，林志穎提到，和媽媽在淡水老宅相擁而泣，灌溉了他需要母愛的童年「那刻我們都完整了」。

至於愛妻陳若儀，林志穎則說：「老婆陳若儀終於出道了！不再是那被我隱藏的女人，帶著神祕面紗」，他慶幸老婆可以開心笑著、分享家庭和生活，而今年是夫妻結婚10週年，也讓林志穎感性說：「我們要持續幸福、陪伴孩子們成長」。

(中時新聞網)