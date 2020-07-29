性侵犯彭木乾入監服刑，5度鑑定評估均認為有中高度危險再犯的可能性，但台北監獄卻未依法送請地檢署檢察官，向法院聲請強制治療，導致彭男出獄後半年再次引誘國一少女成為再犯，監察院今天審查通過，糾正台北監獄，並請行政院檢討改進。

監委高鳳仙表示，性侵犯彭木乾入監服刑10年，出獄半年後以假名申請臉書帳號，放上俊男照片引誘國一少女拍裸照上傳，再以公布裸照為由多次性侵，直到少女在學校自殘才讓事件曝光，檢方調查發現彭男先前就以同樣方式性侵少女，服刑期間根本無法教化。

高鳳仙說，彭木乾於2006年性侵兩女，最高法院於2007年9月27日判決有罪，判處有期徒刑10年8月確定，彭男在同年10月16日入台北監獄服刑，其於獄中接受治療、輔導，但5次評估都具「中危險」的再犯可能性，5次治療評估會議均認定彭男治療未具成效而不通過假釋。

高鳳仙指出，台北監獄明知彭男經5度鑑定評估均認為治療不具成效，並且有中高度危險再犯的可能性，眼見彭男將於2016年12月3日出獄，卻未依法在彭男刑期屆滿前，將彭男送請檢察官向法院聲請施以強制治療。

高鳳仙接著說，因此導致彭男出獄後，在2017年6月30日至9月16日多次再犯引誘暗示少年為性交易之虞訊息、引誘使少女被製造猥褻行為之電子訊號、恐嚇等罪，經法院判處罪刑確定在案，核有重大違失。

此外，高鳳仙提到，性侵犯行後治療者的處境及待遇明顯落差，行政院允宜召集法務部、衛福部，透過跨部會協調，使得強制治療漸趨一致，且強制治療為社會安全網的最後一道防線，但性侵犯強制治療處所的設置，仍囿於地方政府反對、民眾抗爭等因素困難重重，並未做成最後決定，行政院應正視此嚴重問題。

(中時 )